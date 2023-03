Sem maquiagem, Eliana posta fotos raras com o marido: ''Aprovado esse casal?''

Apresentadora Eliana impressiona ao compartilhar cliques inéditos ao lado do marido, Adriano Ricco, pai de sua caçula, e ganham elogios

A apresentadora Eliana (50) usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 06, para compartilhar cliques inéditos ao lado do maridão!

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a loira apareceu esbanjando sua beleza natural sem maquiagem coladinha com o amado, o diretor de TV Adriano Ricco, com quem é casada desde 2015 e tem uma filha, Manuela, de cinco anos de idade.

"Nenhuma data em especial. Só um registro fofinho deste domingo, tirada pelo amigo Marcão a pedido do Adriano. Aprovado o casal? (hehehehe). Aproveito para agradecer a nossa audiência e desejar uma abençoada semana pra todos nós. Beijo na família", escreveu Eliana ao legendar a postagem.

"Aprovados desde sempre! Lindos demais", "Eliana você é tão bonita! Seu marido é bonito, assim como você.", "Fofos", "Casalzão", "Lindos. Que Deus continue abençoando a união de vocês", "Que foto mais linda", "Foram feitos um pro outro. Esses encontros da vida", elogiaram os fãs nos comentários.

Vale lembrar que Eliana também é mãe de Arthur, de 11 anos. O primogênito da apresentadora é fruto do relacionamento com João Marcello Bôscoli, filho da cantora Elis Regina (1945 - 1982).

Confira as fotos de Eliana com o marido:

Eliana conta sobre birras dos filhos em viagem fora do Brasil

Recentemente, a apresentadora Eliana viajou com o marido, o diretor de televisão Adriano Ricco, e com os dois filhos, Arthur e Manuela. A famosa compartilhou fotos lindíssimas da viagem com a família e surpreendeu ao revelar alguns perrengues.

Diferente do que muita gente pensa e idealiza, a artista do SBT contou que também passa por dificuldades com os filhos pequenos. A loira até comentou que precisa respirar fundo e que vontade de sair correndo também não falta quando começam as birras. Apesar disso, ela declarou que ama viajar com os herdeiros.

"Viajar em casal ou com amigos é muito bacana. Gosto das trocas destes encontros, de compartilhar experiências, de transitar por assuntos leves até os mais profundos. Mas… não posso deixar de dizer que AMO viajar com os meus filhos!", começou dizendo.

"Pegar a estrada com as crianças, por exemplo, é uma viagem a parte. Durante os passeios, elas nos encantam com suas visões doces de mundo e nos transportam para o universo lúdico das suas cabecinhas criativas, nos arrancam boas risadas e até algumas importantes reflexões. Claro que tem os choros, a teimosia, as birras… Às vezes dá vontade de sair correndo sozinha e sem rumo (rsrs). Mas aí a gente respira fundo, conversa e minutos depois, tudo volta a ficar tranquilo e a paz a reinar, faz parte", comentou.

