Eliana surge no Jornal Nacional, da Globo. Saiba o motivo!

Funcionária do SBT, Eliana pega os telespectadores de surpresa ao aparecer no Jornal Nacional após Xuxa e Angélica: 'Momento histórico'

A apresentadora Eliana pegou os telespectadores do Jornal Nacional de surpresa ao aparecer na telinha do telejornal na noite desta quinta-feira, 13. Funcionária do SBT, ela revelou que vai participar de uma atração da Globo!

O SBT deu a permissão para Eliana participar do Criança Esperança em agosto e ela participou da divulgação do projeto no JN. Nesta quinta-feira, Xuxa anunciou que vai fazer uma apresentação no Criança Esperança ao lado de Angélica e Eliana. “Quase 10 anos sem participar do Criança Esperança, eu estou de volta. E estou trazendo um reforço maravilhoso comigo. Se o assunto é criança, se o assunto é baixinho, não podiam faltar. Olha só quem vai estar comigo, pela primeira vez, cantando no Criança Esperança: Angélica e Eliana!”, afirmou a rainha dos baixinhos.

Logo depois, a Globo exibiu vídeos de Angélica e Eliana. “Um grande show no palco, vai ser lindo. E, nós três, durante uma época de nossas vidas, trabalhamos com crianças. E o Criança Esperança beneficia 101 instituições credenciadas e que têm como protagonista a educação”, afirmou Angélica.

Nas redes sociais, os internautas reagiram com a rara aparição de Eliana na Globo, já que ela é um dos grandes talentos do SBT há vários anos. “Momento histórico, Eliana no JN. Eu fui, eu tava!”, disse um fã. “Mano, a Eliana na Globo. Eu estou surtando”, declarou outro. “Meu Deus, Xuxa, Angélica e Eliana, estou passada”, comentou mais um.

O show do Criança Esperança vai acontecer ao vivo na noite do dia 7 de agosto.

Eliana reflete sobre o envelhecimento

Em entrevista na revista CARAS, a apresentadora Eliana divulgou um ensaio fotográfico de biquíni nas Ilhas Maldivas e refletiu sobre a atual fase de sua vida. "Eu acho que a gente tem o direito de envelhecer em paz. Isso é um dos direitos que a gente ainda precisa batalhar, assim como tantos outros, principalmente a mulher, porque ainda existe um policiamento muito severo para o envelhecimento da mulher. Eu quero envelhecer em paz da maneira que eu acredito que seja melhor para mim. O mais importante é estar bem comigo mesma, é entender os meus limites, respeitar o meu corpo, ser gentil comigo mesma. Por muitos anos, eu fui muito severa comigo, exigente e agradeci pouco a esse corpo em que eu habito. Então, aos 50 anos, eu quero só agradecer por estar viva, que é o maior presente que eu posso ter recebido de Deus, vendo meus filhos crescer e me realizando", disse ela.

Então, Eliana contou o que espera para o futuro. "A minha energia continua vibrando para a realização de sonhos, de novos projetos. Eu amo desafios! Neste ano eu fiz o Ideias à Venda, projeto na Netflix que foi fantástico! Então quero estar no streaming, quem sabe pensar em um projeto para os meus mais de 30 milhões de seguidores, e sem deixar a televisão, que é minha paixão. Eu tenho energia de sobra, maturidade e desejo de fazer muitas coisas nesses próximos anos que estão por vir. A única coisa que eu peço mesmo é saúde. Porque se eu tiver saúde, eu vou voar!", finalizou.