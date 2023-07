Eliana revela sentimento de gratidão por Silvio Santos: "Inexplicável"

A apresentadora Eliana esteve presente no especial que celebrou os 60 anos do Programa Silvio Santos, no SBT

Com mais de 30 anos de carreira na televisão brasileira, a apresentadora Eliana (49) tem certeza que Silvio Santos (92) foi uma peça importante para ela conquistar o sucesso. Segundo a famosa, o comunicador acreditou nela desde o início.

“Minha vida foi transformada a convite dele. Ele foi a pessoa que acreditou em mim. O Programa Silvio Santos é uma diversão pra mim, desde quando eu nem imaginava ser quem sou hoje”, disse ela, em entrevista à Revista CARAS.

Presente no programa que celebrou os 60 anos do Programa Silvio Santos, a apresentadora se emocionou ao relembrar o quanto foi marcante a presença do patrão em sua carreira.

“Eu nasci aqui, cresci em outra emissora e ele me trouxe de volta. Senti um reconhecimento de pai. Foi algo inexplicável. Tudo isso é só uma retribuição”, declarou ela, que antes de se tornar apresentadora infantil integrava o grupo Banana Split.

O aniversário do programa de auditório do SBT aconteceu no mês passado e reuniu, além de Eliana e familiares do próprio Silvio Santos, várias personalidades que marcaram a história da emissora paulistana.

Entre os convidados especiais da atração dominical estavam Mara Maravilha (55), Sonia Abrão (59), Helen Ganzarolli (43), Roque (86) e Ivo Holanda (87). Adriane Galisteu (53), que atualmente é contratada da Record TV, também esteve por lá.

Leia também: Eliana impacta ao surgir correndo de biquíni: 'Musa'

Em conversa com a revista, ela relembrou como foi trabalhar no SBT. Ela disse que Silvio foi o responsável para concretizar seu sonho de infância: "Eu passei por aqui por quatro anos e sempre tem alguém que fala do Charme. Eu entrei aqui de um jeito e saí de outro. Eu nunca pensei em ser outra coisa na minha vida".

E completou: "Eu entrevistava minhas bonecas, minhas vizinhas. Eu sou uma profissional melhor porque aprendi com o Silvio. Me sinto honrada, ele é muito importante na minha vida. Tudo isso aqui é pra você, Silvio, sem você não faz o menor sentido”.