Eliana impacta ao surgir correndo de biquíni: 'Musa'

De biquíni, Eliana impacta ao esbanjar corpaço escultural ao correr em praia paradisíaca

A apresentadora Eliana impactou os seguidores de sua rede social nesta quinta-feira, 29, ao resgatar um vídeo de quando aproveitou uma praia paradisíaca com muita beleza. No registro, ela apareceu correndo e chamou a atenção ao surgir de biquíni.

Dona de um corpaço escultural, a loira roubou a cena na paisagem sem defeitos ao exibir suas curvas deslumbrantes. Cheia de estilo, Eliana apostou em uma roupa de banho elegante, de modelo de lacinho e de cores vibrantes.

"Poderia ser agora né? Praia é sempre bom, mas é #tbt viu, gente?", deu risada a comunicadora do SBT ao relembrar o momento especial e relaxante no lugar fora do comum.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a funcionária de Silvio Santos de elogios. "Musa", admiraram os fãs. "Coisa mais linda", escreveram. "Eliana é uma das mulheres mais bonitas", falaram outros.

Antes de viajar a trabalho nos últimos dias, Eliana curtiu um momento com a família. Na ocasião, ela impressionou ao surgir de maiô se exibindo no espelho. Ostentando suas curvas durinhas, a loira deu um show de boa forma ao se gravar de roupa de banho.

Leia também:Que luxo! Eliana posa com chapéu de quase R$ 4 mil em Israel: 'Que foto linda'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Com look coladinho, Eliana rouba a cena ao exibir treino na web: ''Corpão''

Usando look fitness all black, a apresentadora Eliana deixou os fãs de queixo caído e chamou atenção ao publicar vídeo de treino recentemente.

Em seu perfil no Instagram, a artista mostrou o treino logo pela manhã antes das gravações de seu programa no SBT. Nas imagens, a loira aparece malhando as pernas usando legging e uma blusa larguinha e colecionou chuva de elogios ao exibir seu corpaço escultural.

"Hahahha!! Agora já estou na tv gravando, mas hoje pela manhã teve treininho. Aproveitei para entrar na trend com esse áudio que me diverte. E você toma o que?", disse Eliana na legenda.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios a Eliana. "Maravilhosa é ela", "A meta é treinar pra chegar na idade da Eliana com esse corpinho ", "Gataaaaa", "Maravilhosa", "Belíssima demais essa mulher", "Corpão", "Ô mulher linda", destacaram.

Confira o treino de Eliana: