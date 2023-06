Aos 50 anos, Eliana choca ao exibir corpão durinho em maiô cavado

Apresentadora Eliana choca ao se gravar de maiô cavadíssimo, exibindo bumbum empinado e mais; veja

A apresentadora Eliana surpreendeu ao se gravar apenas de maiô. Nesta sexta-feira, 09, a famosa apareceu curtindo o dia de folga em grande estilo e chamou muita atenção ao aparecer vestindo uma roupa de banho.

Orgulhosa de sua boa forma, a loira fez questão de exibir suas curvas mega torneadas. Aos 50 anos, a comunicadora do SBT chocou ao ostentar seu corpaço durinho em uma peça de banho de modelo bem cavado.

Brincando com a câmera, a famosa revelou rapidamente o seu bumbum empinado ao se gravar no espelho. Ela ainda fez uma pose para exibir as pernas volumosas e deu um sorrisinho. "Bom dia", desejou a musa.

No registro feito no espelho, a funcionária de Silvio Santos impressionou ao aparecer vestindo o maiô estampado, cavado na virilha e aberto nas costas. Ela ainda arrematou o look com óculos escuros e chinelos.

Ainda nos últimos, Eliana encantou ao mostrar fotos com a família durante uma viagem que fez para o seu programa. O filho mais velho da apresentadora roubou a cena ao surgir "gigante" nos cliques.

Leia também:Eliana abre rara exceção e revela detalhe inusitado da vida íntima: “Baita risco”

Veja os cliques de Eliana de maiô:

Com look coladinho, Eliana rouba a cena ao exibir treino na web: ''Corpão''

Usando look fitness all black, a apresentadora Eliana deixou os fãs de queixo caído e chamou atenção ao publicar vídeo de treino recentemente.

Em seu perfil no Instagram, a artista mostrou o treino logo pela manhã antes das gravações de seu programa no SBT. Nas imagens, a loira aparece malhando as pernas usando legging e uma blusa larguinha e colecionou chuva de elogios ao exibir seu corpaço escultural.

"Hahahha!! Agora já estou na tv gravando, mas hoje pela manhã teve treininho. Aproveitei para entrar na trend com esse áudio que me diverte. E você toma o que?", disse Eliana na legenda.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios a Eliana. "Maravilhosa é ela", "A meta é treinar pra chegar na idade da Eliana com esse corpinho ", "Gataaaaa", "Maravilhosa", "Belíssima demais essa mulher", "Corpão", "Ô mulher linda", destacaram.

Confira o treino de Eliana: