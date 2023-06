De pijama, Silvio Santos aparece rodeado pela família em noite especial

Silvio Santos assiste à edição especial dos 60 anos do seu programa no SBT ao lado da família na sala de sua mansão

O apresentador Silvio Santos acompanhou a exibição da edição de 60 anos do Programa Silvio Santos, do SBT, no último domingo, 4, ao lado de sua família. Nas redes sociais, uma das filhas dele, Patricia Abravanel, mostrou um vídeo do momento em que o pai estava rodeado das filhas e outros parentes na sala de sua mansão.

O comunicador apareceu sentado no sofá e usando um pijama xadrez com jaqueta preta durante a exibição do programa especial. Inclusive, Patricia deu um presente para o pai para marcar o aniversário do programa.

Na legenda do post, ela falou sobre o domingo especial. "E claro que o nosso domingo não poderia ser diferente. Nos reunimos em frente a TV para assistir e celebrar os 60 anos do Programa Silvio Santos.

Foi um domingo raiz, jantando no sofá, cheio de amor, onde nos alegramos, cantamos e comemoramos o protagonista desse show!! Para quem está com saudades do meu pai e querendo saber dele… Ele está muito bem desfrutando de vários momentos delícia com este!!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Iris Abravanel falou sobre Silvio Santos

A autora de novelas Íris Abravanel (74) conversou com a imprensa durante um encontro no SBT nesta terça-feira, 30, e falou sobre o seu marido, o apresentador Silvio Santos (92). O comunicador está longe das gravações do seu programa na emissora há alguns meses e curtindo os momentos em família.

“Está sendo um tempo muito bom como casal, como família. Ele está muito bem”, disse ela.

Por sua vez, Patricia Abravanel (45), que estava ao lado da mãe, contou como é Silvio Santos como pai. “Muito melhor do que o comunicador. Participativo, amoroso. Ensina a gente a sermos mulheres fortes. Nunca passou a mão na cabeça, nunca mimou. Mas sempre encorajou", contou.