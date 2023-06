Eliana abre rara exceção e revela detalhe inusitado da vida íntima: “Baita risco”

Discreta em sua vida pessoal, apresentadora Eliana faz confissão inesperada e revela se já enviou fotos íntimas

A apresentadora Eliana não costuma revelar muitos detalhes de sua vida pessoal. Mas a loira causou alvoroço ao fazer uma confissão inusitada sobre sua intimidade. Durante sua participação no podcast ‘PodC’, comandado pelo colega contratado do SBT, o apresentador Celso Portiolli, ela revelou que já enviou nudes.

Tudo aconteceu durante o quadro ‘Pode ser’, em que a loira teria que abrir o jogo e contar se já fez ou não algumas coisas listadas por Celso. O apresentador não perdeu a oportunidade e trouxe o assunto polêmico à tona, ao questionar se Eliana já havia recebido as fotos íntimas de alguém.

A comunicadora não fugiu do questionamento e foi bem sincera em sua resposta, revelando que considera a atitude bastante arriscada, mas que já enviou algumas fotos quentes também: “Lógico [que recebi] e já mandei, lógico. Baita risco, né? Mas já mandei”, a loira confessou e pegou todos de surpresa com a revelação sobre as fotos íntimas.

Ainda durante o programa, a apresentadora também surpreendeu ao falar sobre assédio no ambiente de trabalho. Sem revelar muitos detalhes, ela apenas respondeu que ‘Pode ser verdade’, que já tenha acontecido, mas preferiu não se aprofundar no assunto e continuou o bate-papo com Celso.

Vale lembrar que Eliana está a frente de sua própria atração aos domingos no SBT há mais de 10 anos. Assim como a loira, Celso também comanda um programa dominical, o ‘Domingo Legal’, na mesma emissora.

