'Nem quero dizer que sou sua amiga': Relembre desabafo de Xuxa a Angelica nos anos 2000

Anos antes de Xuxa, Angelica e Eliana brilharem no Criança Esperança, apresentadoras tiveram conversa séria ao vivo

As apresentadoras Xuxa, Angelica e Eliana protagonizaram uma apresentação marcante na noite desta segunda-feira, 7, durante o Criança Esperança. Apesar da união das três, durante anos fãs e admiradores acreditavam em uma inimizade entre as cantoras.

No início dos anos 2000, as suposições geraram um desabafo de Xuxa durante uma conversa com Angelica. Na ocasião, ela explica que, apesar de não ter uma proximidade grande com a esposa de Luciano Huck, não é sua inimiga.

"Eu sei que, você disse aqui, deixou claro que amigo para você é muito importante, sua segunda família, que você não suporta traição com os teus amigos. Eu não posso, nem quero e nem devo dizer para você que sou sua amiga, porque amizade a gente conquista com tempo e tudo mais", começou Xuxa.

"Mas, eu não quero, não suporto e não quero também mais ouvir as pessoas dizerem que nós somos inimigas", completou a apresentadora, durante uma edição do programa Planeta Xuxa. "Eu também não quero", respondeu Angelica.

Já no palco do Criança Esperança, na noite desta segunda-feira, Angelica cantou o seu sucesso Vou de Táxi; Xuxa entoou a canção Ilariê; e, Eliana cantou a música Os Dedinhos e ainda fez um discurso. O trio também relembrou os momentos em que apontavam uma suposta inimizade entre elas.

"A vida toda tentaram nos colocar como inimigas e não conseguira. Ao invés de rivalidade, optamos pela amizade, irmandade que rima com solidariedade e com sororidade, palavra que significa união entre mulheres. Chega de competição", discursou Eliana.

CONFIRA O MOMENTO ENTRE XUXA E ANGELICA NOS ANOS 2000: