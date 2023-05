Atriz de Cidade Invisível entrega bastidores de série com Xuxa no Acre: 'Fantástica'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gilda Nomacce enalteceu Tarã, série com Xuxa, e revelou outros projetos

Nos palcos do teatro e nas telonas do cinema, a atriz Gilda Nomacce (51) já interpretou os mais variados papéis. Agora, ela chega ao streaming para desempenhar novos desafios. Já tendo estreado a série Cidade Invisível, ela agora se prepara para o lançamento de Tarã, série que conta com Xuxa Meneghel, e de Desejos S.A., em que vive sua primeira protagonista nas plataformas.

Para Nomacce, a principal diferença entre seus trabalhos anteriores e o mundo novo das séries se encontra no investimento e tamanho das produções. Em entrevista à CARAS Brasil, ela conta que teve a oportunidade de conhecer outros estados do Brasil nas gravações, como o Acre, por exemplo, cenário da produção que conta com Xuxa no elenco e em que irá interpretar uma vilã .

"Desejo que o cinema seja tão visto [quanto o streaming]. É muito bom ter público e a possibilidade de fazer uma produção muito maior, as séries têm muito mais dinheiro", diz a artista. "[Em Tarã, por exemplo], eu filmei com a Xuxa, com efeitos especiais. A série tem essa questão fantástica, para os 'baixinhos' e para todos também."

Além da produção, que estreia no Disney+, Nomacce também viverá sua primeira protagonista nos streamings, em Desejos S.A., do Star+. A atriz diz que não teve dificuldade com a personagem principal, já que sempre se prepara da mesma forma para todos os papéis. Porém, ela sentiu a responsabilidade em viver a história de Lucimar, uma empregada doméstica, figura muitas vezes invisibilizada.

"Ser protagonista é uma conquista muito importante para a carreira, já que eu estou acostumada a fazer coadjuvante", afirma. "É muito fácil fazer um protagonista porque tudo o agrada. Mas, eu não acredito em protagonistas na vida, para mim, todas as existências são protagonistas", completa a atriz, que ainda revela que a locação da série era uma casa de 10.000 metros quadrados.

Para além dos projetos que chegam aos streamings, a artista também possui outros trabalhos paralelos. Ela comanda sua própria produtora, a Tatau Filmes, criada em homenagem à sua mãe, e está produzindo um documentário sobre uma empregada doméstica que conheceu durante as gravações de um filme feito há anos.

"A dona Sebastiana nasceu no Dia da Consciência Negra e morreu no Dia do Trabalho. A própria vida dela já traz o que é esse documentário", diz. Além disso, ela também gravou mais um filme em parceria com Sérgio Silva para o grupo Filmes do Caixote, companhia da qual já atuou na maioria das produções.

Nomacce ainda se prepara para receber uma homenagem em um festival de cinema em São Paulo. A atriz conta que será a 11ª vez a ser homenageada em festivais de cinema, e que, desta vez, ainda poderá ver um filme completamente em 3D retratando sua juventude como atriz, intitulado Obsolência. "É sempre um reencontro", completa.

