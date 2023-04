Leticia Spiller relembra experiência sobrenatural nas gravações de Cidade Invisível: 'Poderosa'

Em entrevista à CARAS Brasil, Leticia Spiller celebrou a oportunidade de interpretar entidade em série da Netflix

Em um ano repleto de trabalhos, a atriz Leticia Spiller (49) passou por uma verdadeira transformação para interpretar Matinta Perê na série Cidade Invisível, da Netflix. Presente agora na segunda temporada da produção nacional, ela celebrou a oportunidade de interpretar a entidade e ainda revelou que passou por duas experiências sobrenaturais durante as gravações.

"É uma entidade poderosa e ancestral. Eu já amava a série e tinha muita vontade de fazer algo assim", contou a artista em entrevista a CARAS Brasil. Na trama, Leticia Spiller vive uma bruxa que vira pássaro e que tem a habilidade de realizar desejos, sempre cobrando algo em troca, além de ser defensora do meio-ambiente.

"Uma vez foi uma voz que escutamos no rádio e não tinha sido ninguém. E na outra, um lustre mexeu e não tinha um vento", conta a artista sobre os momentos que aconteceram nos bastidores das gravações da temporada que já está disponível na Netflix. "Se você acredita em algo, tem um significado. Eu entendi como uma bênção ao nosso trabalho."

A caracterização da atriz para viver a entidade chamou a atenção dos fãs e deixou alguns espectadores chocados ao descobrirem a participação da artista na série. Na trama, ela se transforma em uma coruja e, enquanto está na forma humana, tem os olhos grandes e de cor preta, com uma maquiagem bastante escura no rosto.

A segunda temporada de Cidade Invisível se passa no estado do Pará, na região Norte do país. A trama trata temas como o desmatamento da Floresta Amazônica, a exploração ilegal de terras para garimpo e a importância da preservação das comunidades indígenas. Além de Leticia Spiller, nomes como Marco Pigossi (34) e Alessandra Negrini (52) também estão no elenco.

CONFIRA FOTOS DE LETICIA SPILLER COMO MATINTA PERÊ DE CIDADE INVISÍVEL: