Xuxa, Angélica e Eliana posam juntas em ensaio do Criança Esperança

As apresentadoras Xuxa, Angélica e Eliana comandarão edição de 2023 do Criança Esperança; confira fotos do ensaio!

Nesta noite de segunda-feira, 7, as apresentadoras Xuxa, Angélica e Eliana irão tomar controle da edição de 2023 do Criança Esperança. Juntas para uma colaboração especial, o trio se reúne para apresentar a campanha beneficente promovida pela Rede Globo.

E para garantir que tudo saia perfeito, as loiras se reuniram para ensaiar o programa no início desta noite especial. Elas posaram juntinhas em frente a um painel do evento e não deixaram de exibir seu sorrisão pela reunião.

Durante o ensaio, Xuxa foi entrevistada pelo gshow e comentou sobre a reunião do trio, que são grandes ícones da história da televisão brasileira e que também foram grandes nomes do entretenimento infantil. "O legal disso é que as pessoas realmente vão matar a saudade, vai mexer na memória afetiva muito bacana. Isso é tão bom pra gente, estamos tão ansiosas com isso", disse a apresentadora.

Anteriormente, quando foi liberada pelo SBT para participar do Criança Esperança, Eliana comentou que um grupo de WhatsApp com as amigas levou a essa reunião em rede nacional. Ao anunciar a reunião do trio, ela expressou a sua felicidade com a liberação. "E para mim, que sou madrinha do Teleton, a felicidade este ano é dobrada. Agradeço desde já a liberação do SBT para tornar possível esse encontro. Vamos juntas! Vamos juntos pelas crianças e adolescentes do nosso Brasil. Dia 7 de agosto", disse ela.

MC Cabelinho cancela show no Criança Esperança

Poucas horas antes do início do Criança Esperança, o cantor de funk e ator MC Cabelinho cancelou a sua participação no programa. A estrela da novela Vai Na Fétomou essa decisão por conta de orientações médicas após receber um diagnóstico de uma crise de labirintite.

O anúncio foi feito através de suas redes sociais, onde ele informa que está bem e em breve deve retomar suas atividades. “Informamos o cancelamento da participação do MC Cabelinho no Criança Esperança 2023. O artista enfrentou uma crise de labirintite e, seguindo orientações médicas, não poderá se apresentar na noite desta segunda-feira (7)”, dizia o texto do artista, compartilhado em seu perfil oficial do Instagram.

Além disso, o comunicado reforçou que os fãs do artista se engajem na ação solidária realizada pela Globo, mesmo sem a participação de Cabelinho. “Ele convida a todos para fazerem suas doações e assistirem ao especial do projeto que ajuda milhares de crianças e jovens em todo o país. Reforçamos que o cantor está bem, segue em tratamento e em breve retornará às suas atividades”, finalizou.