MC Cabelinho cancela show no Criança Esperança após orientação médica

Ator e cantor de funk MC Cabelinho precisa dar pausa em agenda de shows após diagnóstico médico

Nesta segunda-feira, 7, o cantor de funk MC Cabelinho iria se apresentar durante o Criança Esperança, da Globo. Porém, o ator de Vai na Fé precisou cancelar seu show por conta de orientações médicas que recebeu após um diagnóstico de uma crise de labirintite. O artista está bem e logo deve retomar sua agenda, de acordo com um comunicado compartilhado em suas redes sociais.

“Informamos o cancelamento da participação do MC Cabelinho no Criança Esperança 2023. O artista enfrentou uma crise de labirintite e, seguindo orientações médicas, não poderá se apresentar na noite desta segunda-feira (7)”, dizia o texto do artista, compartilhado em seu perfil oficial do Instagram.

Além disso, o comunicado reforçou que os fãs do artista se engajem na ação solidária realizada pela Globo, mesmo sem a participação de Cabelinho. “Ele convida a todos para fazerem suas doações e assistirem ao especial do projeto que ajuda milhares de crianças e jovens em todo o país. Reforçamos que o cantor está bem, segue em tratamento e em breve retornará às suas atividades”, finalizou.

Eliana fala sobre liberação do SBT para aparecer na Globo

A apresentadora Elianasurpreendeu os telespectadores ao aparecer no Jornal Nacional. O motivo foi que a loira participará do Criança Esperança ao lado das amigas, Xuxa e Angélica. A novidade deixou os fãs enlouquecidos, afinal, trata-se de um encontro icônico de nomes importantes da história da televisão brasileira.

Após o acontecimento marcante, a contratada de Silvio Santos revelou que o SBT liberou sua participação na emissora concorrente para colaborar na atração global, que tem finalidade arrecadar dinheiro para ajudar crianças.

"Sim! É verdade esse bilhete. Olha onde o nosso grupo de WhatsApp nos levou. Este ano, as queridas amigas Xuxa, Angélica e eu, estaremos juntas pela solidariedade no palco do Criança Esperança. E para mim, que sou madrinha do Teleton, a felicidade este ano é dobrada. Agradeço desde já a liberação do SBT para tornar possível esse encontro. Vamos juntas! Vamos juntos pelas crianças e adolescentes do nosso Brasil. Dia 7 de agosto", disse a loira sobre a permissão.