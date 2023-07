Eliana fala sobre liberação do SBT para aparecer na Globo: 'É verdade'

Com Xuxa e Angélica na Globo! Eliana fala sobre ter sido liberada para participar do 'Criança Esperança' em emissora concorrente

A apresentadora Eliana surpreendeu os telespectadores nesta quinta-feira, 13, ao aparecer no Jornal Nacional. O motivo foi que a loira participará do Criança Esperança ao lado das amigas, Xuxa e Angélica. A novidade deixou os fãs enlouquecidos, afinal, trata-se de um encontro icônico de nomes importantes da história da televisão brasileira.

Após o acontecimento marcante, a contratada de Silvio Santos revelou que o SBT liberou sua participação na emissora concorrente para colaborar na atração global, que tem finalidade arrecadar dinheiro para ajudar crianças.

Brincando com a situação, Eliana publicou um vídeo explicando melhor como o encontro entre as três divas foi possível. "Sim! É verdade esse bilhete. Olha onde o nosso grupo de WhatsApp nos levou. Este ano, as queridas amigas Xuxa, Angélica e eu, estaremos juntas pela solidariedade no palco do Criança Esperança", falou.

"E para mim, que sou madrinha do Teleton, a felicidade este ano é dobrada. Agradeço desde já a liberação do SBT para tornar possível esse encontro. Vamos juntas! Vamos juntos pelas crianças e adolescentes do nosso Brasil. Dia 7 de agosto", disse a loira sobre a permissão.

Nas redes sociais, os internautas reagiram com a rara aparição de Eliana na Globo, já que ela é um dos grandes talentos do SBT há vários anos. “Momento histórico, Eliana no JN. Eu fui, eu tava!”, disse um fã. “Mano, a Eliana na Globo. Eu estou surtando”, declarou outro. “Meu Deus, Xuxa, Angélica e Eliana, estou passada”, comentou mais um.

Eliana surge no Jornal Nacional, da Globo

O SBT deu a permissão para Eliana participar do Criança Esperança em agosto e ela participou da divulgação do projeto no JN. Nesta quinta-feira, Xuxa anunciou que vai fazer uma apresentação no Criança Esperança ao lado de Angélica e Eliana. “Quase 10 anos sem participar do Criança Esperança, eu estou de volta. E estou trazendo um reforço maravilhoso comigo. Se o assunto é criança, se o assunto é baixinho, não podiam faltar. Olha só quem vai estar comigo, pela primeira vez, cantando no Criança Esperança: Angélica e Eliana!”, afirmou a rainha dos baixinhos.

Logo depois, a Globo exibiu vídeos de Angélica e Eliana. “Um grande show no palco, vai ser lindo. E, nós três, durante uma época de nossas vidas, trabalhamos com crianças. E o Criança Esperança beneficia 101 instituições credenciadas e que têm como protagonista a educação”, afirmou Angélica.

