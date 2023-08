Eliana vira assunto nas redes sociais ao falar do 'Teleton' no 'Criança Esperança'

Apresentadora Eliana participa do 'Criança Esperança', da Globo, e viraliza após pedir doações ao 'Teleton', do SBT, durante ao vivo

A apresentadora Eliana deu o que falar nas redes sociais na noite de segunda-feira, 07, ao participar do Criança Esperança, da Globo, que foi comandado por Ivete Sangalo e Marcos Mion! Além do momento histórico que protagonizou ao lado das amigasAngélica e Xuxa, a artista viralizou e virou um dos assuntos mais comentados do Twitter!

Eliana foi parar nos trending topics e chamou atenção do público no momento em que resolveu fazer propaganda para o Teleton, programa do qual é madrinha e tem o mesmo objetivo do Criança Esperança, realizado anualmente na emissora de Silvio Santos, o SBT.

Os internautas comentaram sobre o momento icônico da apresentadora no canal concorrente. Eles começaram a especular se foi combinado ou se Eliana pegou todo mundo de surpresa.

"'Estamos unidas pra pedir sua doação pro Criança Esperança e também pro Teleton!' Isso é histórico mesmo", "O Silvio Santos chegou a falar no Teleton que o SBT estava à disposição da Globo para ajudar a realizar o Criança Esperança. Anos depois e a Eliana participa do show com Xuxa e Angélica", "E ainda meteu uma campanha pro Teleton ao vivo. Tio Silvio Santos liberou, mas mandou avisar! É a madrinha né, mores", "Que momento!", "Eliana falando do Teleton no meio do Criança Esperança só me lembrou do dia que o Silvio ficou em pânico quando a Inês Brasil disse que ia doar o dinheiro que ganhasse do SBT pro Criança Esperança", repercutiram os fãs.

Eliana falando do Teleton na TV Globo #CriançaEsperançapic.twitter.com/f1gCLE5bWP — Brenno De Moura (@mbrenno_) August 8, 2023

Mara Maravilha debocha após ser excluída por Angélica, Eliana e Xuxa

A apresentadora Mara Maravilha caprichou no deboche nas redes sociais após o reencontro de Xuxa, Angélica e Eliana no palco do Criança Esperança. Ela deixou uma mensagem ainda na madrugada desta terça-feira, 8.

A apresentadora chamou a atenção para o público que segue lembrando de seu legado e estranha sua exclusão dos encontros de apresentadoras infantis que brilharam na televisão nos anos 80 e 90.

"Rindo à toa e ainda me perguntam porque minha ausência é tão lembrada? Respostas não faltam. Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa!", escreveu ela.