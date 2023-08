Mara Maravilha debocha após ser excluída por Angélica, Eliana e Xuxa: "Rindo à toa"

Mara Maravilha debocha após ser excluída do 'Criança Esperança'; veja o desabafo da morena

A apresentadora Mara Maravilha caprichou no deboche nas redes sociais após o reencontro de Xuxa, Angélica e Eliana no palco do Criança Esperança. Ela deixou uma mensagem ainda na madrugada desta terça-feira, 8.

A apresentadora chamou a atenção para o público que segue lembrando de seu legado e estranha sua exclusão dos encontros de apresentadoras infantis que brilharam na televisão nos anos 80 e 90.

"Rindo à toa e ainda me perguntam porque minha ausência é tão lembrada? Respostas não faltam. Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa!", escreveu ela.

Nos comentários, Mara Maravilha foi consolada pelos fãs. "As loiras falam de sororidade, mas não praticam. Viva nossa morena brasileiríssima", comentou um. "Não podemos negar que Mara fez parte da história dos programas infantis na TV", escreveu outro.

Eliana discursou sobre sororidade

No palco, Angélica cantou o seu hit Vou de Táxi; Xuxa entoou a canção Ilariê; e, Eliana cantou a música Os Dedinhos e ainda fez um discurso forte pedindo mais união entre as mulheres. Ela lembrou que durante toda a trajetória, as três foram colocadas como inimigas na mídia.

“A vida toda tentaram nos colocar como inimigas e não conseguira. Ao invés de rivalidade, optamos pela amizade, irmandade que rima com solidariedade e com sororidade, palavra que significa união entre mulheres. Chega de competição. Mais respeito e admiração. Sigamos em frente na TV, de táxi ou de nave, tomamos rotas diferentes, mas sempre juntas, porque juntas somos mais fortes. Mulheres unidas podem unir muito mais”, disse ela.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mara Maravilha (@maramaravilhaoficial)

Neste ano, o Criança Esperança foi apresentado por Ivete Sangalo e Marcos Mion, e voltou a ser feito ao vivo em uma arena no Rio de Janeiro com a presença de plateia de 5 mil pessoas. O evento reúne grandes nomes da música e do elenco da Globo para animarem o público a fazerem suas doações para o evento solidário.