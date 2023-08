Preta Gil chora ao cantar Gal Costa e é consolada por Ivete Sangalo

Cantora Preta Gil não segura a emoção ao fazer homenagem para Gal Costa no 'Criança Esperança' e recebe ajuda de Ivete Sangalo

Na noite de segunda-feira, 07, a cantora Preta Gil fez um show especial durante o programa Criança Esperança, da TV Globo, e fez questão de homenagear sua madrinha, Gal Costa, que faleceu em novembro do ano passado.

Tratando um câncer no intestino, diagnosticado no começo do ano, a filha de Gilberto Gil não segurou a emoção no palco da atração ao cantar a música Força Estranha, e emocionou também os presentes no local e os telespectadores.

Preta recebeu a ajuda da amiga Ivete Sangalo, que comandou a noite ao lado de Marcos Mion, para encerrar a apresentação. Emocionadas, as duas se abraçaram, "A gente te ama, Preta! Receba o amor do Brasil inteiro", declarou a baiana.

Carolina Dieckmann, que vive a Lumiar na novela Vai na Fé, vibrou e aplaudiu a apresentação de Preta Gil, que é uma de suas melhores amigas. A câmera da Globo mostrou quando Dieckmann torceu pela amiga no palco.

“Por isso uma força me leva a cantar

Por isso essa força estranha

Por isso é que eu canto não posso parar

Por isso essa voz tamanha”



Homenagem a minha madrinha Gal no #CriançaEsperança! Te amo infinito e sempre!



Viva Gal Costa, sua voz nunca vai se calar!



Obrigada irmã… pic.twitter.com/aIaxPeIYiE — Preta Gil (@PretaGil) August 8, 2023

Eliana vira assunto ao falar do 'Teleton' no 'Criança Esperança'

A apresentadora Eliana deu o que falar nas redes sociais na noite de segunda-feira, 07, ao participar do Criança Esperança, da Globo, que foi comandado por Ivete Sangalo e Marcos Mion! Além do momento histórico que protagonizou ao lado das amigas Angélica e Xuxa, a artista viralizou e virou um dos assuntos mais comentados do Twitter!

Eliana foi parar nos trending topics e chamou atenção do público no momento em que resolveu fazer propaganda para o Teleton, programa do qual é madrinha e tem o mesmo objetivo do Criança Esperança, realizado anualmente na emissora de Silvio Santos, o SBT.