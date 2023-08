Carolina Dieckmann vibra com show de Preta Gil no Criança Esperança

Preta Gil se emociona ao cantar música de Gal Costa no programa Criança Esperança e ganha o apoio da amiga Carolina Dieckmann

A cantora Preta Gil fez parte do show do Criança Esperança na noite desta segunda-feira, 7. Em luta contra o câncer, ela fez questão de marcar presença no evento beneficente para homenagear a cantora Gal Costa, que faleceu há poucos meses. No palco, ela cantou a música Força Estranha e emocionou a plateia e os telespectadores. Porém, uma amiga dela roubou a cena: Carolina Dieckmann.

A atriz da novela Vai na Fé vibrou e aplaudiu a apresentação de Preta Gil, que é uma de suas melhores amigas. A câmera da Globo mostrou quando Dieckmann, que está no Mesão, torceu pela amiga no palco.

No final do show, Preta Gil se emocionou ao dividir o microfone com a cantora Ivete Sangalo, que encontrou no palco para cantar com ela.

Neste ano, o Criança Esperança é apresentado por Ivete Sangalo e Marcos Mion, e voltou a ser feito ao vivo em uma arena no Rio de Janeiro com a presença de plateia de 5 mil pessoas. O evento reúne grandes nomes da música e do elenco da Globo para animarem o público a fazerem suas doações para o evento solidário.

Preta Gil explica cicatriz em seu corpo

A cantora Preta Gil revelou uma pergunta que sempre recebe dos fãs em suas redes sociais. Ela contou que os fãs querem saber o que é a cicatriz e o curativo que tem no tórax e costuma aparecer quando ela coloca um look mais decotado.

Em luta contra o câncer no intestino, ela contou que a cicatriz é por causa da quimioterapia e o curativo é um medicamento. “Muita gente me pergunta o que é isso aqui. Essa aqui é uma cicatriz do porte que eu coloquei para fazer quimioterapia e eu abri e fechei isso aqui umas três vezes. Porque deu problema com o porte uma vez, depois teve que mexer de novo. E esse aqui é um remédio para a dor. As dores que eu sinto por consequência da radioterapia”, disse ela nos stories do Instagram neste sábado, 29.

Além disso, Preta Gil contou que precisa cuidar da pele antes de sair para tomar sol e nunca dispensa o protetor solar. “Eu estou indo à praia, mas no rosto é filtro 100. Eu uso um que é para quem faz esporte e é à prova d'água. No corpo é em tudo, é um 70 que eu amo. Muita proteção solar”, declarou.