Em seu aniversário, Patricia Abravanel ganha festa especial no SBT: ''Família apareceu''

No SBT, Patricia Abravanel ganha festa surpresa e exibe detalhes da comemoração mega especial; a família da apresentadora apareceu de forma diferente

A apresentadora Patricia Abravanel ganhou uma festa surpresa muito especial no SBT. No último dia 4, a herdeira de Silvio Santos completou 46 anos e celebrou não apenas com a sua família em casa, como também na emissora do pai.

Em seu camarim, a famosa foi surpreendida pela equipe com balões, bolo e máscaras de sua família. Com rostos do marido e dos filhos, usados pelos colegas de trabalho, Patricia Abravanel cantou parabéns.

"Minha família apareceu de surpresa no trabalho... não pera kkkk AMEI", disse ela. Em seguida, ela recebeu outra surpresa no palco de seu programa. "Tão bom receber o amor de cada um de vocês! Muito obrigada, a produção e todos os colaboradores da família SBT!", falou ao surgir toda contente no momento.

Na mansão da família, a apresentadora comemorou seu aniversário com o esposo e os herdeiros. Além disso, ela encantou ao exibir um registro ao lado de Silvio Santos, que apareceu vestindo seu famoso look de pijama.

Veja como foi a festa de Patricia Abravanel no SBT:

Rebeca Abravanel exibe a barriguinha de grávida

A apresentadora Rebeca Abravanel fez a alegria dos fãs nesta quarta-feira, 4, ao mostrar sua nova silhueta depois que a gravidez foi revelada. Ela espera o nascimento do seu primeiro filho com o marido, o jogador de futebol Alexandre Pato, e está no início da gestação. Pela primeira vez, ela mostrou que já está com a barriguinha começando a aparecer.

Na noite desta quarta-feira, Rebeca participou de uma live comercial junto com a irmã Patricia Abravanel. Nas redes sociais, Patricia mostrou as fotos dos looks das duas no estúdio de gravação e a barriga de grávida de Rebeca chamou a atenção.