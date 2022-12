Confira todos os vencedores do prêmio “Melhores do Ano” de 2022

Estrelas da música e da televisão foram celebradas no prêmio “Melhores do Ano” de 2022 na Rede Globo

Neste domingo, 25, o prêmio “Melhores do Ano” foi ao ar na Rede Globo e celebrou o trabalho de profissionais da televisão e da música em 2022.

Além dos nomes do jornalismo, da atuação e da música, foram premiados três projetos sociais apresentados por nomes como Renata Lo Prete, Djamila Ribeiro e Dira Paes.

Ludmilla, Gloria Groove e João Gomes se apresentaram com as canções nas quais foram indicados na categoria “Música do Ano”. Também aconteceu, ao final da premiação, uma apresentação especial de Milton Nascimento que aos 80 anos se despediu dos palcos este ano.

Vale lembrar que a premiação apresentada por Luciano Huck tem seus indicados escolhidos por funcionários da Rede Globo e o público escolhe os vencedores.

Confira aqui os vencedores de cada categoria do “Melhores do Ano” de 2022

Atriz de Série

Alice Wegmann de Rensga Hits!

Luisa Arraes de Cine Holliúdy

Marjorie Estiano de Sob Pressão

Ator de Série

Edmilson Filho de Cine Holliúdy

Júlio Andrade de Sob Pressão

Marcello Melo Jr de Arcanjo Renegado

Série do Ano

Arcanjo Renegado (2ª Temporada)

Cine Holliúdy (2ª temporada)

Sob Pressão (5ª Temporada)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Jornalismo

César Tralli

Renata Lo Prete

William Bonner

Troféu Paulo Gustavo – Humor

Música do Ano

"Dengo" - João Gomes

"Maldivas" - Ludmilla

"Vermelho" - Gloria Groove

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Atriz de Novela

Alanis Guillen, de Pantanal

Dira Paes, de Pantanal

Isabel Teixeira, de Pantanal

Ator de Novela

Antonio Calloni , de Além da Ilusão

Marcos Palmeira, de Pantanal

Murilo Benício, de Pantanal

Ator Coadjuvante

Juliano Cazarré, de Pantanal

Osmar Prado, de Pantanal

Silvero Pereira, de Pantanal

Atriz Coadjuvante

Bárbara Paz, de Além da Ilusão

Bella Campos, de Pantanal

Camila Morgado, de Pantanal

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Novela do Ano