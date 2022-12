Durante o “Melhores do Ano”, Paulo Vieira deixa Luciano Huck em saia justa

O comediante Paulo Vieira deixou o apresentador Luciano Huck em uma saia justa durante a apresentação do prêmio “Melhores do Ano” da Rede Globo

Neste domingo, 25, é exibido o prêmio “Melhores do Ano” na Rede Globo. Durante o programa, Paulo Vieira deixou o apresentador Luciano Huck em uma saia justa.

Em conversa durante a premiação, o comediante lançou a seguinte pergunta para Huck: “Qual você prefere, ‘Todas As Flores’ ou ‘Travessia’?”.

O marido de Angélica Ksy tentou desconversar dizendo que estava assistindo as duas. Porém, Paulo reforçou que perguntou qual era a preferida.

Luciano, rapidamente respondeu se livrando da situação constrangedora: “A Favorita que está passando no Vale A Pena Ver de Novo”.

Comédia!

Ao lado de Luciano Huck, Paulo Viera arrancou risadas dos presentes no “Melhores do Ano” antes de premiar William Bonner na categoria Jornalismo.

O comediante revelou seu favoritismo à Renata Lo Prete e brincou: “Ela é a guerreira da madrugada, não sei como ela faz para ficar acordada, não sei se ela toma rebite, ela fica jogando com o segurança para não cair no sono, ela é uma mulher que o jornal dela é duas ou três horas da madrugada. Ela compete com Cine Privê. A Lo Prete merece todo o prêmio do mundo”.