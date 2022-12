Dona Déa Lúcia entrega romance com parente de Murilo Benício: 'Paquerava'

No Melhores do Ano, Dona Déa Lúcia faz Murilo Benício gargalhar ao relembrar história de romance com parente dele: 'Muito beijo na boca'

Durante o prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, da Globo, Dona Déa Lúcia, que é a mãe de Paulo Gustavo, surpreendeu ao lembrar de um romance do passado. Ela ficou frente a frente com o ator Murilo Benício e contou que já viveu um affair com um tio dele!

Na gravação, ela entregou que 'pegava' o tio de Murilo em um posto de gasolina. “Eu vi Murilo nascer. Murilo é de Niterói. A família dele é de mulheres maravilhosas. Eu paquerava um tio dele, o Serginho. Muito beijo na boca escondido lá no posto de gasolina”, disse ela. O ator caiu na gargalhada com a revelação no palco.

Pouco depois, o apresentador Luciano Huck confirmou que a história é verdadeira. “No intervalo, Murilo contou que era verdade. Ela tinha mesmo um caso com o tio dele. Ela não estava inventando a história”, contou.

Murilo Benício aparece pela primeira vez com Cecilia Malan

Há poucos dias, Murilo Benício e Cecilia Malan apareceram juntos pela primeira vez em uma foto nas redes sociais. Discretos, eles apareceram lado a lado em uma foto compartilhada por Regina Casé. Eles foram curtir um jogo da Copa do Mundo do Catar na casa de amigos e a foto repercutiu nas redes sociais.

Na foto, Murilo apareceu sentado no chão e apoiado no colo de Cecilia, que estava de vestido vermelho. Na legenda, Regina Casé celebrou o momento especial. "Que jogo! Que torcida! Valeu “Mocidade Independente de Paula e Miguel”. @paulamesquitamarinho @miguelpg que delícia! Quero ver quem reconhece mais torcedores????? Quem tá aí na foto que você conhece?", disse ela.

Vale lembrar que Murilo Benício confirmou o romance com Cecilia Malan na última sexta-feira, 16, quando participou da gravação do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck. “Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, disse ele ao site Gshow. Os dois tem um relacionamento à distância, já que ele vive no Rio de Janeiro e ela mora em Londres, na Inglaterra. encontram com frequência.