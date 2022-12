Murilo Benício e Cecilia Malan aparecem juntos pela primeira vez em foto com os amigos

Regina Casé mostra a primeira foto de Murilo Benício ao lado de Cecilia Malan após eles assumirem o namoro publicamente

O namoro de Murilo Benício e Cecilia Malan estão indo muito bem e eles até assistiram à final da Copa do Mundo do Catar juntos e com vários amigos famosos. A primeira foto deles juntos foi publicada pela atriz Regina Casé em seu perfil no Instagram neste final de semana. Ela exibiu uma foto de todos os amigos juntos durante um encontro especial no domingo e os fãs mais atentos perceberam que Murilo e Cecilia estavam juntinhos no meio do pessoal .

Na foto, Murilo apareceu sentado no chão e apoiado no colo de Cecilia, que estava de vestido vermelho. Na legenda, Regina Casé celebrou o momento especial. "Que jogo! Que torcida! Valeu “Mocidade Independente de Paula e Miguel”. @paulamesquitamarinho @miguelpg que delícia! Quero ver quem reconhece mais torcedores????? Quem tá aí na foto que você conhece?", disse ela.

Vale lembrar que Murilo Benício confirmou o romance com Cecilia Malan na última sexta-feira, 16, quando participou da gravação do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck. “Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, disse ele ao site Gshow. Os dois tem um relacionamento à distância, já que ele vive no Rio de Janeiro e ela mora em Londres, na Inglaterra. encontram com frequência.

Murilo Benicio e Cecilia Malan em encontro com amigos - Foto: Reprodução / Instagram

O início dos rumores sobre o romance de Murilo Benício e Cecilia Malan

Murilo Benício e Cecilia Malan são apontados como um casal há cerca de um ano. Em 2021, o site UOL divulgou uma reportagem dizendo que eles estavam se conhecendo melhor, mas os dois não se pronunciaram na época. Os rumores voltaram a ser assunto na web quanto o ator participou de uma edição do Domingão com Huck e o apresentador Luciano Huck disse que ele ia namorar em Londres.

Na época, Murilo Benício também não se pronunciou sobre o namoro, ele apenas deu um sorriso quando ouviu a declaração de Huck. Tempos depois, Cecilia Malan mostrou uma foto do ator com o seu pai e o seu irmão em um encontro familiar. Apenas agora, em dezembro de 2022, ele confirmou que os dois estão namorando.

