Fora da Globo, Osmar Prado faz depoimento forte no Domingão com Huck

Sucesso com o Velho do Rio no remake de Pantanal, Osmar Prado emociona com agradecimento: 'Conseguimos dar um pouco de alegria'

O ator Osmar Prado não faz mais parte do elenco fixo da Globo, mas foi homenageado durante o troféu Melhores do Ano, do Domingão com Huck, ao vencer na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por seu papel de Velho do Rio no remake de Pantanal. Ao subir no palco para agradecer pelo troféu, ele fez um depoimento forte de agradecimento e até fez um comentário político.

Em sua declaração, ele começou dividindo o prêmio com os outros dois indicados, Juliano Cazarré e Silvero Pereira. “Antes de mais nada, eu quero simbolicamente dividir esse prêmio com o Cazarré. O Cazarré é uma pessoa extraordinária, temos visões antagônicas, mas sempre com muito respeito, discutíamos e avançávamos. Desejo que você supere essa fase, que a sua filhinha vença a luta. E Silvero, meu querido, eu queria ter uma serra para serrar e dar um pedaço para cada um. Eu acho que esse prêmio é um prêmio coletivo”, contou.

Logo depois, ele falou da importância do personagem. “Quando o Papinha me ligou, eu estava sentado na poltrona, e ele dizia o papel é seu. E comecei a tremer a perna. Representar o Velho do Rio não é uma criação simples porque ele já havia sido feito pelo Claudio Marzo, meu grande amigo, quando você vai fazer o remake de sucesso, a resposabilidade dobra porque já há uma referência inicial. A minha cabeça a partir daquele momento não ficou mais normal. Essa entrega é total e absoluta porque vai mexer com milhares de pessoas, a TV tem um poder imensurável”, afirmou.

Por fim, ele fez seus agradecimentos para toda a equipe e elenco. “Eu divido então esse prêmio com todo o elenco, toda a equipe, não haveria o Velho do Rio se não fosse o Bruno Luperi e o avô, se não fossem as maquiadoras, se não tivesse as figurinistas com a capa de cinco quilos. Eu divido o prêmio porque o meu coração não vai aguentar muito. É a segunda vez que prestam uma homenagem quando terminou a novela. Eu quero dividir com as reações que eu tenho recebido nas ruas, do povo, eu acho que conseguimos com a novela, com o Velho, dar um pouco de alegria. O nosso povo foi muito maltratado nesses últimos quatro anos, foi desrespeitado, é preciso que agora nós consigamos reconstruir esse país”, disse ele, que completou: “Nunca mais o Velho sairá de dentro de mim”.

Osmar Prado encerrou contrato fixo com a Globo

O ator Osmar Prado (75) não faz mais parte do elenco fixo da Globo. Em outubro deste ano, a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, revelou que ele e a emissora encerraram o contrato de parceria de longo prazo logo após o fim de Pantanal. Agora, o artista poderá ser contratado por obra certa quando for escalado para alguma produção audiovisual da emissora.

Ao longo de sua carreira, ele também brilhou em O Clone, Chocolate com Pimenta, Roda de Fogo, Renascer, Cordel Encantado e vários outros projetos.