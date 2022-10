Osmar Prado encerra contrato com a Globo após o fim de Pantanal

Depois do sucesso como o Velho do Rio na novela Pantanal, Osmar Prado e a Globo colocam um ponto final no contrato fixo do ator

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 09h56

O ator Osmar Prado (75) não faz mais parte do elenco fixo da Globo. Nesta quinta-feira, 13, a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, revelou que ele e a emissora encerraram o contrato de parceria de longo prazo. Agora, o artista poderá ser contratado por obra certa quando for escalado para alguma produção audiovisual da emissora.

Osmar Prado acaba de encerrar mais um dos seus grandes personagens na TV brasileira. Ele interpretou o Velho do Rio no remake da novela Pantanal, da Globo, e foi sucesso absoluto.

Ao longo de sua carreira, ele também brilhou em O Clone, Chocolate com Pimenta, Roda de Fogo, Renascer, Cordel Encantado e vários outros projetos.

Osmar Prado relembra o convite para o Velho do Rio

Em participação no programa Domingão com Huck, Osmar Prado relembrou o convite para interpretar o Velho do Rio em Pantanal. “Confesso que, quando fui convidado para fazer o Velho do Rio, foi de forma inusitada. Quando o Papinha me ligou, não acreditei”, disse ele, e completou: “Ao mesmo tempo em que fiquei feliz, embora eu tenha experiência, não tinha certeza de nada. Nunca poderia imaginar que seria com essa dimensão”.

Então, ele ainda contou o motivo para não ter feito participações em programas de TV ao longo da novela. "Não fui a programa nenhum por conta do Velho (do Rio). O protagonista é ele, eu sou um intérprete", afirmou ele, e contou: "Não queria falar por ele fora do contexto da novela. Ele fala por si. Agora sim, estou despido e posso falar. Quase que não vim".