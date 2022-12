William Bonner vence o prêmio “Melhores do Ano” na categoria Jornalismo

O âncora do Jornal Nacional levou a melhor na categoria Jornalismo no prêmio Melhores do Ano da Rede Globo

Neste domingo, 25, William Bonner venceu o prêmio “Melhores do Ano” na categoria Jornalismo. O âncora do Jornal Nacional competia na categoria com César Tralli e Renata Lo Prete.

Em seu discurso, Bonner agradeceu todos os jornalistas do país. Ele ainda citou a canção “Como uma Onda” de Lulu Santos, que tem o verso “Tudo Passa”, sobre a desinformação espalhada este ano.

Após o discurso do ex-marido de Fátima Bernardes, o apresentador do “Melhores do Ano” Luciano Huck chamou os outros indicados para uma conversa.

“Tenho o William e a Renata como exemplo de profissionais. São meus ídolos”, comentou César Tralli, que apresenta o Jornal Hoje. “Todos estes votos, foram votos de confiança no Jornalismo”, ainda adicionou Renata sobre a premiação da Rede Globo.

William ainda lembrou que antes de apresentar a apuração das Eleições 2022 com Renata Lo Prete, havia estudado com a jornalista na Universidade de São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Comédia!

Antes de William Bonner pegar o prêmio das mãos, o comediante Paulo Vieira aproveitou para declarar sua torcida à Renata Lo Prete, com muito bom humor.

"Ela é a guerreira da madrugada, não sei como ela faz para ficar acordada, não sei se ela toma rebite, ela fica jogando com o segurança para não cair no sono, ela é uma mulher que o jornal dela é duas ou três horas da madrugada. Ela compete com Cine Privê. A Lo Prete merece todo o prêmio do mundo”, contou.