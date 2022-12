Paulo Vieira pega no pé de Renata Lo Prete na TV: 'Não sei como faz para ficar acordada'

Paulo Vieira faz piadas com os jornalistas da Globo, faz todo mundo dar risada e sobra até para Fátima Bernardes

O humorista Paulo Vieira arrancou boas risadas durante o prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, neste dia 25 de dezembro. Logo no início da atração, ele fez piadas com os três jornalistas da Globo que estão concorrendo em uma categoria, sendo eles: William Bonner, Cesar Tralli e Renata Lo Prete. Ele comparou os ambientes de trabalho dos três e sobrou até piada para Fátima Bernardes, que nem estava no especial. Tudo começou quando ele contou que está torcendo para Lo Prete na Categoria de Jornalismo.

“Bons jornalistas todos são, mas eu vou por quem se sacrifica mais para fazer o jornalismo. William Bonner, por exemplo, trabalha sentado. Ele chama uma matéria e abre uma latinha, tá de férias. Teve que aguentar um Padre Kelman, mas é uma vida que ele teve que viver mesmo. Já tem uma vida melhor do que a vida de Tralli, que fica em pé o ano inteiro e andando de um lado para o outro, nunca ninguém arrumou um banco para ele na Globo. É um cara que a minha mãe olha e diz: 'certeza que tem 3 varizes estouradas na perna'. É um jornalista que usa meia compressora e gravata. Poderia torcer por ele, mas Lo Prete, gente...", disse ele.

E elogiou a jornalista. "Ela é a guerreira da madrugada, não sei como ela faz para ficar acordada, não sei se ela toma rebite, ela fica jogando com o segurança para não cair no sono, ela é uma mulher que o jornal dela é duas ou três horas da madrugada. Ela compete com Cine Privê. A Lo Prete merece todo o prêmio do mundo”, contou.

Então, Paulo Vieira brincou até com Fátima Bernardes. “Eu não queria um trabalho de manhã. A Fátima mesmo não aguentou trabalhar de manhã cedo, pediu para ir para de noite. Eu vi o dia em que a Fátima não quis mais fazer o Encontro. Eu liguei a televisão e ela estava entrevistando a Coxinha do The Masked Singer. E eu vi no olhinho dela ela falar: 'acho que deu. Vou deixar pra Patricia Poeta'. E foi brilhar no The Voice”, comentou.