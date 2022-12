Fábio Porchat emociona com homenagem para Jô Soares

Poucos meses após a morte de Jô Soares, Fábio Porchat emociona ao falar da saudade que todos sentem do apresentador, que faleceu em agosto deste ano

O humorista e apresentador Fábio Porchat participou de uma homenagem para Jô Soares durante o prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck. Após a exibição de um vídeo do comunicador no telão, o jovem artista subiu ao palco e falou sobre a saudade que o amigo deixou nos amigos e no público.

“Jô, eu sei que você está ouvindo a gente, deve estar conversando com Nair Bello por aí. Você foi para longe e deixou a gente aqui com muita saudade, saudade demais. Ir no teu programa era sinal de que a gente tinha conseguido chegar lá. Estou aqui representando todo mundo que sente falta de ouvir a musiquinha, sentar no sofá... As coisas não tem mais graça sem você", disse ele.

E completou: "A gente sente falta da sua elegância, do seu bom humor, a gente sente falta desse lugar que era referência para todos nós, a gente queria ver o Jô. A gente assiste aos personagens, as entrevistas... O Jô era tudo, era a pessoa que recebia todos nós. Eu estou aqui emocionado, mas muito feliz de poder dizer que o Jô fez parte da minha vida porque ele fez parte da vida de todos nós”.

Jô Soares faleceu em agosto deste ano, durante um período internado em São Paulo.