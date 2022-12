Isabel Teixeira olha direto para a câmera da TV e manda recado: 'É para você'

Isabel Teixeira emociona com depoimento ao ganhar o prêmio de Melhor Atriz no Melhores do Ano e manda recado para o público: 'Eu estou falando com você'

A atriz Isabel Teixeira deixou os telespectadores emocionados com o seu depoimento de agradecimento ao ganhar o prêmio de Melhor Atriz no Melhores do Ano, do Domingão com Huck. Ela interpretou a inesquecível Maria Bruaca no remake da novela Pantanal, da Globo, e levou temas importantes sobre a mulher brasileira. Tanto que, ao agradecer pelo troféu, ela fez questão de dedicá-lo para as mulheres.

Ao pedir para olhar diretamente para a câmera, ela mandou um recado para as mulheres que se identificaram com Maria Bruaca. “Eu queria então dedicar esse prêmio para você que sabe que eu estou falando com você, que vendo essa Maria, se viu, se reviu, olhou para o lado, e teve coragem. Você que deu um primeiro passo, o movimento se faz quando a gente dá um primeiro passo porque estava vendo uma novela. Esse prêmio é para você, que fez o mais difícil. O mais dificil foi você que fez. Obrigada”, disse ela.

Antes disso, Isabel agradeceu pelos parceiros de trabalho em Pantanal. “O que faz com que esse prêmio chegue na minha mão é a força de uma personagem. Uma personagem que faz parte de uma trama, de personagens muito fortes, muito nossos, e realizados por atores e atrizes, pela nossa equipe linda, corajosa. Eu estava pensando ontem em coragem, é uma coisa coletiva, um puxa o outro, e isso aconteceu muito com a gente. Dira e Marquinhos foram pilares de uma história muito linda, vou agradecer sempre a vocês, sempre”, disse ela.

E completou: “Maria, para mim, sempre foi nome de mulher brasileira, agora eu sei, que essa personagem clássica, essa personagem clássica fez com que várias mulheres se vissem, olhassem para si próprias. Eu queria dedicar o prêmio aos meus parceiros de cena, Juliano e Murilo”.