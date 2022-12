Tata Werneck deixa Dona Déa Lúcia sem palavras no Melhores do Ano

Tata Werneck toma atitude inesperada durante o Melhores do Ano, se emociona e faz homenagem para Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo

A apresentadora e humorista Tata Werneck pegou os fãs de surpresa ao entregar o seu prêmio de Melhor Humorista do Melhores do Ano, no Domingão com Huck, para a Dona Déa Lúcia. Ela venceu na categoria de humor e decidiu homenagear a mãe de Paulo Gustavo, entregando o seu troféu para ela. Dona Déa ficou até sem palavras com a homenagem inesperada.

“Eu não imaginava que eu fosse ganhar. Eu queria muito agradecer... Dona Déa eu estou tão emocionada”, disse ela. Pouco depois, ela decidiu dar a seu prêmio para a amiga. “Dona Déa, você criou.. Essa mulher passa força para a gente, é inacreditável. Você criou os seus dois filhos com muita sabedoria, esse olhar generoso de bom humor sobre a vida. Você passou por uma dor que é o pesadelo de qualquer pessoa e continua fazendo a gente rir. Por favor, aceita esse prêmio. Esse prêmio é seu”, afirmou.

Dona Déa Lúcia ficou sem palavras com o gesto da amiga. E Luciano Huck gritou: “Senhoras e senhores, viva Paulo Gustavo”.