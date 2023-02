No 'Altas Horas' Simony celebra o fim da primeira fase de tratamento contra câncer: “Muita fé!”

Simony esteve no ‘Altas Horas’ e não conseguiu segurar a emoção ao ser homenageada pela plateia

O programa Altas Horas deste sábado, 11, apresentado por Serginho Groisman (72) recebeu uma convidada pra lá de especial!

Aos 46 anos,Simony, a rainha da Turma do Balão Mágico marcou presença na atração noturna e se emocionou ao ser homenageada pelo público. A artista, que vem se tratando de um câncer no intestino, descoberto em agosto do ano passado, celebrou o fim da primeira fase de tratamento.

"Agora tô bem melhor, acabei a primeira fase desse tratamento, que eles dizem que é a mais difícil, dolorosa..mas é aquela coisa, eu resolvi passar por esse processo acreditando, tendo muita fé e sendo feliz", complementou a cantora.

No decorrer da conversa com Serginho Groisman, Simony abriu o coração e mandou uma mensagem especial para as mulheres que podem estar passando pela mesma batalha.

"Acho que é essa desconstrução e esse reconstrução de uma mulher é muito difícil, mas é necessário pra gente renascer, e pra mostrar pra várias mulheres agora que estão me assistindo em casa, que se acham feias... a gente é linda de cabelo curtinho também!", comentou.

Vale ressaltar, que Simony descobriu que estava com câncer epidermóide na parte final do intestino ao fazer uma colonoscopia para investigar uma íngua na região da virilha, em agosto do ano passado.

DESABAFO

Recentemente,Simony compartilhou uma foto em que aparece toda produzida e colocou uma legenda reflexiva, nas redes sociais."Um dia de cada vez", escreveu a cantora.

"Olha só como meu cabelo está grandão! Aquela foto eu tirei antes, faz uns dois meses. Olha isso! Estou esperando ele chegar em três centímetros e vou colocar um mega" celebrou ela.

Ela iniciou o tratamento final para a cura do câncer no intestino, em dezembro de 2022. Na ocasião, a artista celebrou seu cabelo crescendo novamente.

A cantora acrescentou: "Daqui a pouco estou indo embora para a casa, ufa!". Simony passou por sessões de quimioterapia e iniciou em novembro as de radioterapia.