Simony faz relato emocionante e fala sobre vaidade com cabelo

Cantora Simony falou sobre enfrentamento do câncer e se tornar inspiração para outras mulheres

A cantora Simony fez um relato emocionante ao falar sobre sua luta contra o câncer de intestino. Ela agradeceu a força essencial de seus fãs.

"Sou muito grata por tudo que eu leio que vocês, como vocês me dão amor, me colocam pra cima, dizem que eu estou bonita. Isso é tão maravilhoso", elogiou.

"Porque a gente é insegura, a mulher é insegura ainda mais quando ela passa por um tratamento onde o cabelo era enorme, agora ela está de cabelo curtinho. Vocês só me fortalecem, isso é tão bom", falou sobre o processo de queda e raspagem dos cabelos.

Para ela, sua batalha acabou virando inspiração para seus seguidores. "Isso me faz fortalecer outras mulheres que também precisam. A gente é uma corrente de luz que vai passando. Então, queria dizer para vocês que me dão essa força, gratidão. Eu não estou dando nada, estou apenas recebendo cada vez mais. Acho que Deus me deu uma missão mesmo de elevar a autoestima das mulheres que passam por isso", completou.

