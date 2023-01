Simony faz reflexão após fase final do tratamento de câncer: "Um dia de cada vez"

Simony compartilhou uma foto reflexiva sobre o fim do tratamento de câncer; ela apareceu toda produzida

Simony (46) compartilhou uma foto em que aparece toda produzida e colocou uma legenda reflexiva, nas redes sociais. "Um dia de cada vez", escreveu a cantora.

Ela iniciou o tratamento final para a cura do câncer no intestino, em dezembro de 2022. Na ocasião, a artista celebrou seu cabelo crescendo novamente.

"Olha só como meu cabelo está grandão! Aquela foto eu tirei antes, faz uns dois meses. Olha isso! Estou esperando ele chegar em três centímetros e vou colocar um mega" celebrou ela.

A cantora acrescentou: "Daqui a pouco estou indo embora para a casa, ufa!". Simony passou por sessões de quimioterapia e iniciou em novembro as de radioterapia.

Em entrevista a Roberto Cabrini, ela relembrou como recebeu a notícia e os medos que tinha.

"Por conta de uma íngua, vim fazer meus exames e descobri um câncer. Eu achava que eu estava com alguma inflamação. Foi o exame que salvou a minha vida. Quando li carcinomas, pensei: 'Meu Deus, carcinoma é câncer. Estou com câncer'", recordou ela, que sentia muita dor por conta do tumor que estava com cinco centímetros. "A dor só passou quando fiz a primeira químio. Começou a fazer o efeito", disse.

Simony oferece ajuda a Preta Gil após diagnóstico de câncer

Simony afirmou que se sensibilizou com o diagnóstico de Preta Gil (48), que está com câncer de intestino. Ela afirmou que ligou para a filha de Gilberto Gil (80) e se colocou à disposição para ajudá-la.

A ex-Balão Mágico foi empática ao dizer que entende que essa fase requer compreensão e carinho das pessoas próximas dela.

"Só disse para ela assim: 'Se você quiser chorar, perguntar ou qualquer coisa, eu me coloco à disposição'. Eu recebi isso de muitas pessoas. Nessa fase, a gente precisa muito de amor", afirmou.