Com câncer, Simony desabafa sobre queda de cabelo e revela único sonho

A cantora Simony falou sobre seu tratamento contra o câncer em entrevista com Roberto Cabrini

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 07h02

A cantora Simony (46), conhecida por ser ex-integrante da Turma do Balão Mágico, atração apresentada por ela e outros integrantes durante as manhãs da TV Globo entre os anos de 1983 e 1986, está em tratamento contra um câncer no intestino. Ela confessou ao jornalista Roberto Cabrini (62) durante entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, neste último domingo, 23, um único sonho que quer realizar.

Na entrevista, Simony disse que quer anunciar, em breve, que está completamente curada do tumor. "É sentar com você daqui a cinco anos e falar: eu estou de alta e não tenho mais nada", contou. "A gente vai se encontrar e eu vou dizer: Passei por tudo isso. Vou até marcar na agenda", completou a artista.

As mensagens de carinho que recebeu nas redes sociais, segundo Simony, foram fundamentais para que ela encontrasse forças para lutar pela própria vida. "Foi uma cadeia de carinho, de amor, de orações, muitas mensagens, muitas orações", explicou a Cabrini.

Queda de cabelo e autoestima

De acordo com Simony, a quimioterapia também foi um processo delicado e que mexeu com a sua autoestima. "Eu chamo de gotinhas de esperança. Mexe não só com a autoestima, mas com uma junção de sentimentos. As pessoas me ligam e falam: não liga para o corpo. Como não? Só quem passa sabe. Saia tufos de cabelo. Eu falei para o meu marido: 'tem como passar a máquina?'. Ele não teve como. Falei para o meu filho: 'raspa para mim?'. O olhinho dele encheu de lágrimas. Dá vontade de chorar. Ele fez. Coragem. Ele começou a chorar, e eu perguntei por quê. Ele disse que eu não ia me acostumar. Tem peruca", arrematou ela.

Simony também falou a Cabrini sobre a perda dos cabelos, que foi muito rápida apesar do tratamento que fez para evitar os efeitos colaterais da quimioterapia. "As pessoas acham que meu cabelo caiu agora. Ele caiu 14 dias depois da primeira sessão", revelou.