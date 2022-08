Famosos mandam recados para Simony após ela revelar que está com câncer

Cacau Protásio, Luiz Bacci, Adriane Galisteu e mais famosos deixam recados carinhosos para a cantora Simony, que vai começar tratamento contra o câncer

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 13h10

Nesta quarta-feira, 3, a cantora Simonyrevelou que está com câncer na região do intestino e começará um tratamento com quimioterapia e radioterapia. Quando ela deu a notícia nas redes sociais, vários famosos escreveram comentários carinhosos para apoiá-la nesta batalha. Confira algumas mensagens:

Cacau Protásio: “Estou rezando todos os dias por você. Você já está curada em nome de Jesus”.

Luiz Bacci: “Está em ótimas mãos! É só mais um desafio que será vencido com muito sucesso! Te adoramos”.

Geraldo Luis: “Como falamos, Si, já passou! Sua luz e luta dará a vitória. Estamos contigo na oração e você está nas mãos do melhor. Te amamos”.

Adriane Galisteu: “Já deu certo”.

Franklin David: “Estou com você! E tudo já deu certo”.

Netinho de Paula: “Precisamos muito do seu talento. Melhore logo”.

Afro-X, ex-marido de Simony: “Estamos contigo, guerreira. Através da fé em Deus já cremos no milagre, seja forte como sempre foi. Estamos aqui nas orações, positividade e esperançosos da sua cura. Sua família precisa de você. Essa fase vai passar e logo nos dará excelentes notícias”.

Médico de Simony fala sobre o tratamento contra o câncer

O Dr. Fernando Maluf, que é o médico de Simony, contou mais sobre o tratamento dela contra o câncer na região do intestino.

“É um tumor na parte final do intestino. É um tumor que iniciou nesta região e que tem alguns glânglios na região da virilha. Tem tratamento, envolve quimio e radioterapia. Vai ser um tratamento de algusn meses. A gente tem uma esperança muito grande de que essa princesa vai ter uma história feliz”, disse ele.

