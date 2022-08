Simony é diagnosticada com câncer: 'Estou muito confiante'

Simony revela que vai iniciar uma batalha contra o câncer após descobrir o tumor em uma colonoscopia

A cantora Simony (46) foi diagnosticada com câncer na região no intestino. Ela fez o anúncio nesta quarta-feira, 3, por meio de um vídeo nas redes sociais. A estrela contou que está internada em um hospital de São Paulo após fazer o exame de colonoscopia e que vai iniciar o tratamento com quimioterapia em breve.

“Eu sempre fui muito transparente com vocês, eu amo o meu público. Por conta de uma íngua, eu fui fazer os meus exames, que é importantíssimo, a colonoscopia, que eu nem sabia que nós precisávamos fazer a partir dos 45 anos, que é muito importante esse exame. Por esse exame, eu descobri um câncer. Eu estou aqui do lado do meu anjo, o Dr. Fernando Maluf, o He-Man do câncer”, disse ela.

Então, a artista contou que está confiante no tratamento que fará nos próximos meses. “Eu estou muito forte e muito confiante. Eu nunca entrei em uma briga para não sair ganhando, eu sou forte mesmo. Estou com a animação para começar a quimio”, afirmou.

Na sequência, o médico dela, o Dr. Fernando Maluf, contou mais sobre o tratamento da cantora. “É um tumor na parte final do intestino. É um tumor que iniciou nesta região e que tem alguns glânglios na região da virilha. Tem tratamento, envolve quimio e radioterapia. Vai ser um tratamento de algusn meses. A gente tem uma esperança muito grande de que essa princesa vai ter uma história feliz”, disse ele.

Por fim, Simony apareceu nos stories do Instagram para contar que terá uma vida normal. “Sexta-feira eu já volto para casa, vida normal, academia, vou continuar a minha academia, caminhar no condominio, continuar fazendo os meus trabalhos firme e forte”, declarou. Ela também contou que já contou para seus filhos sobre a doença e está recebendo o apoio da família e dos amigos.

Simony é mãe de Ryan (20), Aysha (18), Pyetra (14) e Anthony (9).

