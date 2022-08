Simony tranquiliza os fãs sobre tratamento contra o câncer: "Tudo certo"

A cantora Simony está lutando contra um câncer de intestino e contou aos fãs como está se sentindo em meio ao tratamento da doença

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 17h36

Simony (46) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, para atualizar os seguidores sobre seu tratamento contra o câncer. Ela revelou no começo do mês que foi diagnosticada com câncer na região no intestino.

Na foto publicada em seu perfil no Instagram, a cantora aparece sem maquiagem, com os cabelos soltos e usando uma camisa branca com desenho de felinos. Na legenda, a artista tranquilizou os fãs. "Por aqui tá tudo certo. Um dia de cada vez", disse ela.

Nesta última quarta-feira, 10, Simony revelou que está de volta trabalho. A cantora surgiu nas redes sociais usando um vestido de baile super elegante, durante uma prova de roupas, além de uma maquiagem arrasadora.

A artista celebrou o retorno na legenda da publicação e ainda agradeceu as mensagens de apoio dos seguidores. "Os momentos difíceis te fazem florescer, e entender que não temos controle de nada. Um dia de cada vez sempre. Feliz de voltar a trabalhar mesmo com as limitações e eu não paro tenho fé sigo em frente [...] Família muito obrigada por tanto amor. A todos vocês que me seguem… meu Deus quanto amor quanta gratidão, amo a vida amo vocês. Vamos juntos", disse ela.

Confira a publicação de Simony:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!