Simony retorna aos trabalhos após início do tratamento contra o câncer: ''Feliz de voltar a trabalhar''

10/08/2022

Nesta quarta-feira, 10, Simony (46) revelou em suas redes sociais que está de volta trabalho após iniciar o tratamento contra o câncer.

A cantora publicou uma foto onde ela aparece usando um vestido de baile super elegante, durante uma prova de roupas para um trabalho e esbanjando toda sua beleza, ao usar uma maquiagem arrasadora.

Na legenda, ela celebrou esse momento e aproveitou para agradecer as boas energias que os fãs estão mandando: "Os momentos difíceis te fazem florescer, e entender que NÃO TEMOS CONTROLE DE NADA. Um dia de cada vez sempre. Feliz de voltar a trabalhar mesmo com as limitações e eu não paro tenho fé sigo em frente."

"Obrigada a toda a equipe e ao Dr. Fernando Maluf. Família muito obrigada por tanto amor. A todos vocês que me seguem… meu Deus quanto amor quanta gratidão, amo a vida amo vocês. Vamos juntos", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Uma diva!", falou outro. "Você vai vencer! Força!", escreveu um terceiro.

Simony fala sobre seu estado de saúde na luta contra o câncer

Recentemente, Simony usou suas redes para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde. A artista apareceu em casa, descansando após iniciar as sessões de quimioterapia.

"Eu sou só gratidão, um dia de cada vez. Já deu certo. Fé", escreveu ela na legenda do post em questão.

