Ana Furtado mostra mensagem romântica de Boninho: ''Meu maior admirador''

Ana Furtado posta print de conversa super romântica com Boninho e derrete os fãs

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 15h40

Não é segredo para ninguém que Ana Furtado (48) e Boninho (60) são completamente apaixonados um pelo outro.

Neste domingo, 29, a apresentadora decidiu mostrar o quanto!

Em seu Instagram, ela publicou um print de uma mensagem super fofa que recebeu do maridão, a rasgando de elogios.

A musa havia mandado uma foto para ele com o look que usou no Dança dos Famosos. Faziam parte do outfit três colares com as letras B, A e B.

“Esse B B de ‘bonita’ e ‘bela’, o A de ‘Ana’ mesmo! Faltou M de ‘maravilhosa’ e outro A de ‘amor da minha vida’”, se derreteu o diretor brincando sobre os medalhões.

Como legenda do post, Ana se declarou de volta. “Tenha um amor que seja o seu maior admirador. Osvaldo, gênio, foi quem criou esse figurino incrível para a nossa apresentação do funk. Pensou em cada detalhe do look e incluiu também esses cordões maravilhosos!”, começou.

Em seguida, ela explicou que as iniciais eram de seu nome, do nome do amado e da filha deles, Bella (15). “As iniciais que estariam nos pingentes eu pude escolher e, é claro… Amor declarado no peito! Mas não é que o Boninho me ganha no romantismo? Te amo!”, brincou ao final.

Veja a mensagem romântica que Boninho mandou para Ana Furtado: