Após não dançar funk na 'Dança dos Famosos', Ana Furtado grava coreografia: "Me joguei"

Ana Furtado revelou que gravou um vídeo fazendo a coreografia do funk, que não dançou após testar positivo para a covid-19

CARAS Dgital Publicado em 26/05/2022, às 18h20

Vai ter funk sim!

Ana Furtado (48) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para contar aos seus seguidores que ela gravou um vídeo fazendo a coreografia do funk, que era para ser apresentado na Dança dos Famosos.

A apresentadora não executou a coreografia porque testou positivo para a covid-19 na semana da sua apresentação. Ela contou que já estava com a dança decorada e ficou chateada por não poder se apresentar com seu professor, Leandro Azevedo.

"Tava tudo pronto: coreografia na ponta do pé, figurino finalizado, frio na barriga de véspera. Caí de cama e, logo naquela semana Funk no #Dança2022, @leandroazevedodanca e eu não pudemos nos apresentar", começou.

Em seguida, Ana contou que recebeu muitas mensagens de carinho e alguns internautas sugeriram que ela realizasse a coreografia mesmo fora da TV. O seu parceiro topou o desafio e com a ajuda da equipe do programa Caldeirão com Huck, a apresentadora conseguiu gravar sua coreografia com direito a figurino e tudo.

"Assim que contei pra vocês, recebi mensagens muito carinhosas aqui e algumas outras com sugestões:"Ana, então grava o vídeo com a coreografia e posta pra gente". E não é que eu gostei da ideia? @leandroazevedodanca, meu parceirão, é claro que topou. A equipe que fez todo esse figurino babado para a apresentação me emprestou gentilmente cada peça. E lá fomos nós! Dancei!!! Dancei o funk! Me joguei. Me diverti", revelou.

O vídeo será postado por Ana nas redes sociais nesta sexta-feira, 27. "E eu espero que vocês se divirtam também! O vídeo eu posto aqui AMANHÃ (pode ativar o lembrete que está nesse post). Enquanto isso, tem spoiler nos stories!", finalizou ela.

Vale lembrar que Ana Furtado e Leandro Azevedo voltaram para a competição após serem salvos na repescagem.

Confira a produção da artista para a coreografia: