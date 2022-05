Filha de Boninho e Ana Furtado abre álbum de fotos da festa de 15 anos

Isabella Furtado de Oliveira – filha de Boninho e Ana Furtado – mostra fotos com os amigos e o avô em sua festa de aniversário

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 12h03

A jovem Isabella Furtado de Oliveira, filha do diretor Boninho e da apresentadora Ana Furtado – está encantada com as fotos de sua festa de aniversário de 15 anos. A celebração aconteceu na semana passada e ela usou um vestido dois em um.

Bella surgiu deslumbrante com um vestido com saia rodada, que se transformava em um modelito mais curto ao tirar a parte da saia. Nas fotos, ela apareceu feliz e sorridente ao lado dos seus amigos e também do avô paterno, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni.

Homenagem dos pais famosos

No aniversário da filha, Ana e Boninho escreveram declarações especiais para a herdeira. "Hoje o dia é dela, da minha menina, da razão da minha vida e quem há 15 anos ilumina os meus dias e me faz a mãe mais orgulhosa do mundo! Saúde e muitas alegrias, minha filha. Que você seja cada dia mais feliz! 'Te amo 3 mil'", declarou a famosa.

Boninho também fez questão de comemorar a data. O diretor da TV Globo postou uma foto da filha e se declarou. "Hoje é dia dessa minha filhota linda! 15 anos, parece que foi ontem. Está uma moça. Parabéns, aproveite sua linda vida!!!! @abellafurtado", disse ele.