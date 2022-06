Simone posta foto sorrindo e marido diz: ''Mais lindo que existe em você é seu coração''

Após polêmicas, cantora Simone compartilhou clique sorridente e recebeu elogios

A cantora Simone Mendes (38) compartilhou uma foto sorrindo em sua rede social nesta sexta-feira, 17, após surgir emocionada em seu último show.

Sem Simaria Mendes (40), a coleguinha se apresentou sozinha nesta quinta-feira, 16, após a irmã anunciar afastamento para cuidar da saúde e se mostrou um pouco abalada na ocasião.

Contudo, no clique publicado a cantora exibiu seu sorriso cativante e escreveu na legenda apenas dois emojis, um de coração e um de mão fazendo oração.

Nos comentários, Simone recebeu apoio do marido, o empresário Kaká Diniz (36). "Eu te amo tanto meu amor! O mais lindo que existe em você é seu coração!", declarou o esposo.

Na foto, a artista apareceu sorridente e esbanjando sua boa forma. "Uma boneca", admiraram os fãs. "Linda demais", elogiaram outros.

Simaria faz declaração polêmica sobre Simone

Nos últimos dias, antes de anunciar seu afastamento, Simaria fez revelações polêmicas para o jornalista Leo Dias sobre sua relação com a irmã. Durante o bate-papo, ela comentou sobre a briga que tiveram no Programa do Ratinho.