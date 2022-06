Simaria choca ao falar de briga com Simone: ''Tudo que vou fazer, sou discriminada''

Cantora Simaria surpreendeu ao comentar relação e brigas com a irmã Simone

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 11h02

A cantora Simaria Mendes (40) fez revelações surpreendentes durante uma entrevista para o jornalista Leo Dias.

Após contar detalhes do término de seu casamento com o pai de seus filhos, a coleguinha comentou sobre sua relação com a irmã e sua dupla, Simone Mendes (38).

Durante a conversa, Simaria até relembrou o desentendimento recente que tiveram durante no Programa do Ratinho e que deu o que falar.

"Você sabe do Ratinho, que foi meu grito de socorro?”, disse a cantora, que detalhou o que sente: “Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone.”

Dando beliscões em Leo Dias, Simaria demonstrou para o jornalista o que Simone faria com ela. “Cala a boca, não faz isso, fica quieta”, falou a cada beliscão.

“Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem?”, questionou a sertaneja.

Simaria celebra 40 anos com festão

Na última segunda-feira, 13, Simaria Mendes comemorou seu aniversário de 40 anos com uma grande festa em São Paulo.

Ao lado de muitos famosos, a artista celebrou a data em grande estilo e recebeu até o carinho dos filhos no palco, onde se apresentou com Simone Mendes.