Simone se emociona ao se apresentar sem Simaria: ''Não imaginam como é difícil''

Após Simaria anunciar afastamento, Simone se apresentou sozinha e fez declaração emocionante sobre a irmã

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 08h24

Nesta quinta-feira, 16, a cantora Simone Mendes (38) se apresentou sem a irmã Simaria Mendes (40) após a integrante mais velha da dupla anunciar uma pausa.

Antes de subir no palco, a esposa de Kaká Diniz (36) apareceu parabenizando Simaria pelo seu aniversário e avisando que continuará com os trabalhos enquanto a irmã está afastada para cuidar da saúde.

"Como vocês viram, a Simaria foi afastada por motivos médicos. Inclusive hoje é aniversário dela. Deus abençoe, a guarde, projeta, e tô aqui pra cumprir nossa agenda de trabalho, nossa jornada. Conto com o carinho, o apoio de vocês. Hoje comando essa festa com muito carinho. Confio em vocês, sei que vocês sempre estiveram do nosso lado e assim seguiremos em frente", declarou ela.

Simone emociona com declaração para Simaria

Durante o show realizado em Paty Alferes no Rio de Janeiro, Simone emocionou no palco ao aparecer com um bolo para os 40 anos de Simaria falando sobre a relação delas. "O amor que eu tenho por sua vida é tão grande, tão grande, que sou capaz de dar minha vida por sua vida", disse a coleguinha.