Simaria se afasta dos palcos: 'Cuidar da minha saúde'

No dia do seu aniversário de 40 anos, Simaria revela que vai dar uma pausa na agenda de shows e Simone vai fazer as apresentações sozinha

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 17h54

Simaria - Foto: Reprodução / Instagram