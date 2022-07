Simone desabafa sobre falta da irmã Simaria nos palcos: ''É muito ruim"

Cantora Simone Mendes, que está cumprindo agenda de shows, fala sobre a ausência da irmã Simaria nas apresentações da dupla

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 15h44

A cantora Simone Mendes (38) usou suas redes sociais, neste sábado, 09, para falar sobre a falta da irmã, Simaria Mendes (39).

A artista bateu um papo neste sábado, 09, nos Stories de seu Instagram, e respondeu algumas dúvidas e curiosidades dos fãs. Ao ser questionada sobre ficar preocupada com a ausência da irmã nas apresentações da dupla, a sertaneja respondeu: "Com toda certeza!"

A famosa também comentou como está se sentindo nos shows sozinha. "Como se sente cantando sozinha?", quis saber uma fã. "No início é muito ruim, depois acostuma", disse Simone.

A esposa de Kaká Diniz e mãe de Henry e Zaya está cumprindo a agenda de shows da dupla desde que Simaria anunciou a pausa na carreira, no mês passado. A assessoria da artista informou em nota que ela iria se afastar para cuidar de sua saúde mental.

Na época, Simaria pediu apoio aos fãs: "Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos".

Vale ressaltar que o afastamento de Simaria aconteceu após polêmicas sobre brigas e desentendimentos com a irmã. Recentemente, Simaria fez a primeira aparição pública após se afastar dos palcos.

Simone surge com maiô decotado em dia com a família

Simone exibiu look estiloso para curtir dia em parque aquático com a família. Em resort de Fortaleza, no Ceará, a artista, que perdeu cerca de 25 quilos nos últimos meses, apareceu só de maiô pink decotado, deitada enquanto relaxa e deu um 'close' no decote poderoso.

Confira as respostas de Simone sobre ausência de Simaria em shows: