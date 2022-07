Simaria faz primeira aparição em público após se afastar dos palcos

Simaria surpreende e surge com sorrisão no rosto poucas semanas após se afastar dos shows

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 09h26

A cantora Simaria (40), da dupla com Simone (38), reapareceu em um evento na noite de quarta-feira, 6, após passar algumas semanas longe dos olhos do público. Ela marcou presença no evento de uma loja de produtos de beleza e apareceu sorridente.

Para a ocasião, a morena destacou toda a sua beleza ao aparecer toda produzida, com direito a vestido justíssimo, óculos escuros e maquiagem caprichada.

Vale lembrar que Simaria está longe dos palcos desde o dia 16 de junho. Ela anunciou que precisava de uma pausa nos shows para cuidar de sua saúde. Desde então, a musa só publicou poucos stories no Instagram em família. Por enquanto, ela ainda não revelou quando pretende retomar a carreira.

Simone fala sobre a trajetória de Simaria

Há poucos dias, Simone saiu em defesa da irmã, Simaria. Ao ver uma reportagem do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, sobre a personalidade da irmã, a estrela fez questão de comentar e defender a irmã.

Ela falou sobre a trajetória da irmã e a parceria delas. “Eu conheço a história dela, eu sei tudo que ela passou pra chegar onde chegou. Tem defeitos como eu tenho e como você que está lendo também tem. Ela é uma das mulheres mais f*das que eu já conheci na minha vida. Independente de qualquer situação, eu continuarei te amando até o dia que Jesusvoltar porque você é sangue do meu sangue”, disse ela.