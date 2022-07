Simone fala sobre Simaria: 'Sangue do meu sangue'

Simone surpreende ao falar sobre a história da irmã, Simaria, e emociona: 'Eu sei tudo que ela passou'

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 11h54

A cantora Simone (38) , da dupla com Simaria (40), fez uma homenagem para a irmã em um comentário especial nas redes sociais. Ao ver uma reportagem do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, sobre a personalidade da irmã, a estrela fez questão de comentar e defender a irmã.

Na reportagem, Leo Dias falou que Simaria é uma mulher perfeccionista e que cuida de todos os detalhes de sua carreira, sendo muito profissional em tudo o que faz. Ao ver a homenagem, Simone deixou um comentário no post do Instagram.

Ela falou sobre a trajetória da irmã e a parceria delas. “Eu conheço a história dela, eu sei tudo que ela passou pra chegar onde chegou. Tem defeitos como eu tenho e como você que está lendo também tem. Ela é uma das mulheres mais f*das que eu já conheci na minha vida. Independente de qualquer situação, eu continuarei te amando até o dia que Jesusvoltar porque você é sangue do meu sangue”, disse ela.

Vale lembrar que Simone e Simaria estão em uma fase afastadas no palco. Isso porque Simaria fez uma pausa nos shows para cuidar de sua saúde. A decisão dela foi informada por sua equipe há poucas semanas semanas. Desde então, Simone está fazendo os shows da dupla sozinha.

"A RSS Produções Artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows). Em recado aos contratantes e fãs pronuncia a Simaria: “Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!” Todos os compromissos da Simone&Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes", informou a assessoria de imprensa da dupla.

Comentário de Simone sobre a irmã, Simaria: