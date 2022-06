Simaria fala sobre Simone no Domingo Espetacular: 'Não vou mais me calar'

Simaria abre o coração em entrevista ao programa Domingo Espetacular, feita antes da cantora anunciar a pausa nos shows

A cantora Simaria (40), da dupla com Simone (38), conversou com o programa Domingo Espetacular antes de anunciar a pausa na agenda de shows. A entrevista foi exibida na noite de domingo, 19, e trouxe a artista falando sobre a relação com a irmã.

Ela contou que as duas têm uma relação eterna, mas que se sente controlada em alguns momentos. “É sangue, é eterno. Não tem como mudar isso. […] Às vezes ficam me controlando. Mas eu com 40 anos não vou mais me calar. A gente venceu juntas, mas não significa que porque vencemos juntas temos que morrer como duplinha”, declarou, e completou: “Mantendo respeito, irmandade, não tem como quebrar isso. Vai dar sempre certo”.

Simaria ainda contou que não queria presente de aniversário de Simone. “Não queria presente de milhões, única coisa que pedi pra ela foi pra ela cantar uma música comigo. Eu quero que as pessoas escutem a música, que faz parte da minha alma, do meu sangue, eu não escolhi a música, a música me escolheu. O que eu queria mesmo era só que ela cante comigo a música Amiga e pra mim tá tudo certo, não quero presente caro”, afirmou.

Simaria também falou sobre o pai

Ainda na entrevista, Simaria contou sobre seu pai, que sofreu um infarto. “Pra mim perder meu pai foi uma das dores mais terríveis da minha vida”, disse ela, e continuou: “Comecei a sustentar a família aos 14, minha mãe fazia um documento e eu ai cantar na estrada. Sempre fui uma mulher à frente do meu tempo. Por isso que acho que quando você chega aos 40 anos, que começa a entender quem é de verdade, o que outros falam a seu respeito... Tá tudo certo! Sabe por que? Porque onde estou indo, eles não vão”.