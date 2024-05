Catha doa cachê recebido no after de Madonna ao Retiro dos Artistas

A cantora Catha, que se apresentou no after de Madonna no Rio de Janeiro, doou seu cachê para o Retiro dos Artistas

A cantora Catha, um dos grandes destaques da nova geração, doou o cachê recebido no after da rainha do pop Madonna para o Retiro dos Artistas, local onde grandes atores da teledramaturgia brasileira já passaram. A instituição, fundada há 105 anos e localizada no Rio de Janeiro, é a única no Brasil com o foco em auxiliar artistas que precisam de ajuda.

Catha se apresentou no after de Madonna na noite de sábado, 4, e cantou para cerca de 300 mil pessoas. O evento, que também contou com a presença de Pedro Sampaio, aconteceu logo após a artista internacional deixar as areias de Copacabana em um show histórico.

Com mais de 35 mil ouvintes por mês, Catha compõe seus próprios hits e possui mais de 3 milhões de reproduções totais em suas suas músicas. No YouTube, com mais de 110 mil inscritos em seu canal, a cantora já acumula mais de 12 milhões de visualizações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Catha (@sou.catha)

Nos últimos dias, o DJ Diplo usou as redes sociais para compartilhar com o público uma foto inédita ao lado de Madonna em um evento pós-show. A artista internacional recebeu alguns amigos e convidados em uma festa exclusiva no hotel Copacabana Palace após o show na praia.

"Saudades do Rio. Não queria deixar o Brasil, mas é hora de voltar ao trabalho", disse ele. Em outras fotos, ele também apareceu com Anitta e Sabrina Sato.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por diplo (@diplo)

Madonna abre álbum de fotos no Brasil

Madonna publicou, nesta quarta-feira, 08, em suas redes sociais mais fotos do último show da 'The Celebration Tour' - que fez história neste último sábado, 04, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Depois de fazer 80 shows, a rainha do pop fechou a turnê que celebra seus 40 anos de carreira com chave de ouro na apresentação nas terras cariocas.

A cantora compartilhou fotos de momentos inesquecíveis vividos por ela, incluindo cliques ao lado de Pabllo Vittar, que fez uma participação especialíssima ao seu lado, no Rio, ela também apareceu do lado de Diplo, e ao lado de seus bailarinos: "Algumas pequenas memórias do final da minha turnê. O resto estará para sempre no meu coração!", escreveu ela.

Nos comentários os fãs e artistas brasileiros já declaram saudades da loira: "Te amo para sempre Mami, saudades", escreveu Pabllo Vittar, "Te amo meu amor obrigada por tudo", escreveu uma fã, "Rainha faz assim né? Perfeita!", declarou um terceiro. Confira!