Jennifer Lopez cancela turnê e revela o motivo publicamente

Em meio aos rumores de separação, Jennifer Lopez decide cancelar sua turnê e explica o motivo para seus fãs

A cantora Jennifer Lopez tomou a decisão de cancelar sua turnê. Em um post para seus fãs, ela contou que resolveu adiar os shows para passar mais tempo com sua família e amigos. Vale lembrar que ela está em meio a rumores de crise e separação do marido, o ator Ben Affleck, mas eles não se pronunciaram sobre o assunto.

A empresa responsável pelos shows justificou o cancelamento com a seguinte declaração: “Ela está tirando uma folga para ficar com seus filhos, família e amigos próximos”.

Então, a própria cantora explicou sua decisão. “Estou completamente triste e arrasada em decepcioná-los. Saiba que eu não faria isso se não achasse que era necessário. Prometo que vou compensar vocês e estaremos todos juntos novamente. Eu amo muito todos vocês. Até a próxima”, afirmou.

A turnê aconteceria entre junho e agosto para a divulgação do álbum This Is Me… Now. Recentemente, ela participou dos eventos de lançamento do filme Atlas, da Netflix, no qual é a protagonista.

Terapia de casal

Em meio a boatos de separação, uma fonte próxima a Jennifer Lopez e Ben Affleck abriu detalhes sobre como anda a relação do casal de celebridades. Uma fonte ligada às duas celebridades contou à revista US Weekly que elas estão “há meses fora de sintonia”, mas também foram atrás de ajuda para resolver seus dilemas e estão indo a terapia de casal.

A novidade sobre a terapia é um contraponto a outros relatos recentes vindos dos Estados Unidos de que os advogados do casal já teriam dado início aos seus trabalhos tendo em vista um possível divórcio.

“A Jen e o Ben estão tendo problemas no casamento”, contou a fonte. “Eles começaram a se desentender há alguns meses, em meio aos preparativos da Jen para sua turnê”. O contato disse que a artista está “muito focada no trabalho”:

“Eles estão em páginas completamente diferentes no momento”. Já outra fonte disse que as tensões são tamanhas que o ator optou viver em outro imóvel, deixando a esposa sozinha na mansão dos dois.

O relato sobre as sessões de terapia foi exposto por uma fonte da revista InTouch Magazine: “O Ben tem uma crença limitada em terapia, mas está disposto a ajudar e participar com a mente aberta, mesmo que ele odeie todas as humilhações envolvidas no processo”.

A fonte ainda afirmou que o ator tem “uma alta tolerância a conflitos” e “uma disposição a discussões mais do que a maioria dos caras”. A fonte ainda relatou que “tudo é uma briga” para o casal nos últimos tempos.